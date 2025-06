Omaggio a Guglielmo Marconi | tour di Villa Griffone musica e ‘intervista impossibile’

Domenica 29 giugno, Bologna si anima con l’evento “Grazie Marconi!”, un tributo coinvolgente dedicato all’inventore e pioniere delle telecomunicazioni Guglielmo Marconi. Tra visite guidate a Villa Griffone, performance musicali e un’“intervista impossibile,” questa serata celebrativa ricorda un genio che ha rivoluzionato il mondo. Non perdere l’ultimo appuntamento per rendere omaggio a un innovatore la cui eredità vive ancora oggi.

Bologna, 23 giugno 2025 – Una serata di visite, musica e spettacoli: domenica 29 giugno viene replicato per l’ultima volta l’evento “ Grazie Marconi! ”, che omaggia l’inventore, imprenditore e politico bolognese Guglielmo Marconi, vincitore del premio nobel per la fisica nel 1909, nell’anniversario dei 150 anni dalla nascita. L’Unibo celebra nuovamente le scoperte scientifiche e tecnologiche di un personaggio che ha rivoluzionato il campo della telemedicina e delle telecomunicazionii, con tanti eventi che culmineranno con la messa in scena di una divertente ‘ intervista impossibile’. Dove recarsi e cosa c’è da sapere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it