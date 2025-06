Olympo | trama cast e location della serie TV su Netflix

per la sua energia coinvolgente e i personaggi autentici, offrendo uno sguardo emozionante sul mondo dello sport e della crescita personale. Con un cast di giovani talenti e scenografie suggestive, Olympo promette di tenere gli spettatori col fiato sospeso e di ispirare chi sogna di conquistare il podio. Preparatevi a vivere un'avventura avvincente che mescola passione, sfide e amicizia, perché questa serie saprà conquistare anche i cuori più esigenti.

La serie televisiva Olympo, creata da Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, rappresenta un esempio di teen drama sportivo prodotto in Spagna. Ambientata nel centro d’élite immaginario CAR Pirineos, la narrazione segue le vicende di giovani atleti impegnati in allenamenti intensivi con l’obiettivo di raggiungere la vetta delle competizioni olimpiche. Disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 20 giugno 2025, questa produzione si distingue per una trama ricca di tensioni, rivalitĂ e segreti nascosti tra gli ambienti dello sport giovanile. Regia, produzione e interpreti principali della serie TV Olympo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it