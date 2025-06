Olympic Day 2025 si rilancia lo sport come medicina sociale | migliora i voti a scuola e vale 34 miliardi per l’economia

Olympic Day 2025 si apre con una sfida vibrante: promuovere lo sport come medicina sociale, migliorando la salute e i voti scolastici dei giovani, e generando un impatto economico di 34 miliardi di euro per l’Italia. Mentre milioni di italiani restano davanti agli schermi, il Comitato Olimpico Internazionale invita a riscoprire il movimento come cura quotidiana. È ora di ascoltare il richiamo: lo sport può cambiare le nostre vite e il nostro Paese.

Mentre milioni di italiani si preparano ad affrontare un'altra giornata sedentaria davanti al computer, dall'altra parte del mondo il Comitato Olimpico Internazionale lancia un grido d'allarme mascherato da festa: "Let's Move?". Non è solo uno slogan, è una prescrizione medica globale che potrebbe valere, solo per l'Italia, 34 miliardi di euro in più sul PIL. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Crotone, Olympic Sports Day 2025 una giornata di sport sulla spiaggia - Il 26 maggio si è tenuto il Crotone Olympic Sports Day 2025, un evento ricco di energia e partecipazione, organizzato dall'Istituto Comprensivo Papanice – Alfieri.

