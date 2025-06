Oltre 3 milioni e 500mila euro per il parcheggio nella ex-caserma Artale progetto da cancellare

Oltre 3 milioni e 500 mila euro destinati al parcheggio nella ex caserma Artale, un progetto ora in dubbio. La variazione del piano delle opere pubbliche, appena approvata dalla Quarta Commissione e pronta per il voto in Consiglio Comunale il 30 giugno, ha suscitato dibattiti e opposizioni. Una decisione che potrebbe cambiare il volto della zona e influenzare la mobilità cittadina. Resta da vedere quale sarà l’esito finale di questa controversa iniziativa.

"Nella variazione del piano delle opere pubbliche, approvata nella giornata di ieri venerdì 20 giugno dalla Quarta Commissione Consiliare Permanente e che arriverà in discussione in Consiglio comunale giorno 30 giugno, è stato inserito come nuovo intervento la realizzazione di un parcheggio.

Variazione di bilancio: oltre 3 milioni e 500 mila euro per un nuovo parcheggio multipiano da 60 posti nella ex - caserma Artale. Presentiamo emendamento per cancellare questo intervento

