Oltre 200mila euro per 22 progetti fra inclusione e sostenibilità ambientale

La Spezia, 23 giugno 2025 – La cultura come leva di crescita, coesione e innovazione territoriale è da sempre uno degli ambiti di intervento prioritari per Fondazione Carispezia. Un impegno che si è rinnovato con il bando di erogazione n. 22025 'Cultura plurale, sostenibile e inclusiva', attraverso cui la Fondazione ha destinato oltre 200.000 euro a 22 progetti capaci di valorizzare il territorio attraverso linguaggi artistici diversificati, inclusione sociale, sostenibilità ambientale e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni, incentivando al contempo la creazione di reti di partenariato per costruire percorsi culturali condivisi.

