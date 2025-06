Oltre 15mila persone per il Rito della Luce alla Piramide 38º Parallelo Presti | Restituita visione di futuro a un intero territorio

Oltre 15.000 persone hanno partecipato al suggestivo Rito della Luce alla Piramide 38° Parallelo, un evento che restituisce speranza e visione di futuro a un intero territorio. Nel cuore della Sicilia, questo rituale millenario, promosso dal mecenate Antonio Presti, rinnova la tradizione del solstizio d’estate attraverso l’arte e la luce. Un momento di unità e rinascita che continua a illuminare il cammino della comunità...

