Oltre 1400 kg di rifiuti raccolti con le iniziative di McDonald’s per l’ambiente anche a Garbagnate

Un impegno concreto per il nostro pianeta: con oltre 1.400 kg di rifiuti raccolti, le iniziative di McDonald’s “Insieme a te per l’ambiente” dimostrano che ciascuno può fare la differenza. Più di 120 sacchi pieni di speranza e 235 volontari uniti per un territorio più pulito e sostenibile. E questo è solo l’inizio di un cammino verso un futuro più verde e responsabile.

Più di 120 sacchi di rifiuti per oltre 1400 kg raccolti da oltre 235 volontari. Ecco i numeri delle tappe di McDonald’s di “Insieme a te per l’ambiente”, tenutesi a Garbagnate Milanese (sabato 17 maggio in collaborazione con le Giornate del Verde Pulito di Regione Lombardia), Segrate (domenica 18 maggio), Sesto San Giovanni (domenica 8 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

