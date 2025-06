Oltre 100 bombe su Teheran | la città coperta di fumo

In un drammatico risveglio, Teheran si è trovata avvolta in un fitto nuvolone di fumo dopo l'attacco aereo senza precedenti. Più di 100 bombe sono state sganciate in sole due ore dall'aeronautica militare, segnando il più massiccio attacco mai subito dalla capitale iraniana. La città, nel caos e nel silenzio di una crisi senza precedenti, si prepara ad affrontare le conseguenze di questa devastante offensiva.

Israele-Iran, quarta notte di guerra: colpito il quartier generale delle forze Quds, bombe sul sito nucleare di Fordow. I missili di Teheran fanno 5 morti e oltre 90 feriti | Il giallo del veto Usa su Khamenei - La tensione tra Israele e Iran si acuisce, con una quarta notte di conflitto che ha portato a pesanti bombardamenti e perdite umane.

