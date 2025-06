Oltre 10 mila visualizzazioni su YouTube in appena un giorno | è uscito Aurora il nuovo singolo dei Mizzica

Oltre 10 mila visualizzazioni in appena un giorno: il nuovo singolo dei Mizzica, “Aurora”, sta conquistando il pubblico. Questa reinterpretazione di “Via con me” di Paolo Conte promette di far sorridere e sognare, portando la magia dell’estate direttamente nelle vostre playlist. Con l’entusiasmo delle prime ore di uscita, i Mizzica si preparano a lasciarvi senza fiato: non perdete l’occasione di scoprire questo talento emergente nel panorama musicale italiano.

S'intitola "Aurora" ed è una reinterpretazione di "Via con me" di Paolo Conte. Una canzone tutta nuova che promette di far sorridere e sognare. In concomitanza con l'inizio dell'estate esce così il nuovo singolo dei Mizzica, ensemble guidato da uno dei cantautori più interessanti del panorama.

