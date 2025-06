Olly realizza il sogno di Aurora La fan uscita dal coma | La tua voce mi ha aiutata

Aurora Angeli, una giovane di 19 anni, ha coronato il suo sogno incontrando Olly, il talento vincitore di Sanremo, che le ha donato speranza e forza. La sua storia, segnata da un grave incidente e dal coma, testimonia come la musica possa essere un potente strumento di rinascita. In questo incontro emozionante, Aurora ha condiviso come la voce di Olly l'abbia aiutata a ritrovare il coraggio di andare avanti.

(Adnkronos) ‚Äď Incontrare Olly era il suo sogno da quando la sua musica l'ha aiutata ad affrontare un brutto momento. A Rimini la 19enne Aurora Angeli √® riuscita a realizzare il desiderio di conoscere il cantante vincitore dell'ultimo festival di Sanremo e raccontargli la sua storia: il grave incidente stradale dello scorso agosto in cui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

