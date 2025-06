Oklahoma vince l'NBA per la prima volta Indiana ko | Haliburton si rompe il tendine d'Achille

Una storica vittoria per gli Oklahoma City Thunder: il titolo NBA si tinge di nuovo di emozioni e imprevedibilità. In una gara 7 intensa, i Thunder hanno conquistato il loro primo campionato con un superbo 103-91, ma la partita è segnata anche dalla tragica infortunio di Haliburton, che mette fine prematuramente alla sua stagione. La corsa al trofeo si conclude, ma la passione e la determinazione continuano a infiammare il mondo del basket. Continua a leggere.

Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto per la prima volta il titolo NBA imponendosi per 103-91 in gara 7 sugli Indiana Pacers. Durante la partite la stella di Indiana Haliburton ha subito la rottura del tendine d'Achille. 🔗 Leggi su Fanpage.it

