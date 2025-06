Oice celebra i sessant’anni a Roma atteso il vicepremier Salvini

Oice celebra i suoi primi sessant’anni con un evento speciale a Roma, dove il vicepremier e ministro Matteo Salvini parteciperà alla cerimonia. L’iniziativa, in programma domattina alle 9.30 presso l’Auditorium Parco della Musica, rappresenta un momento di riconoscimento e riflessione sul ruolo delle infrastrutture nel Paese. Un’occasione imperdibile per ascoltare le parole di Salvini e condividere un traguardo importante per l’organizzazione.

Il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini prenderà parte, domani, al convegno orgazzato da Oice per celebrare i suoi sessant’anni. L’iniziativa è in programma domattina, dalle 9.30, nella Sala Petrassi all’Auditorium Parco della Musica a Roma, in viale Pietro de Coubertin. Si tratterà di un convegno che già nel titolo lancia . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Oice celebra i sessant’anni a Roma, atteso il vicepremier Salvini

