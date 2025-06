Ogni sabato la protesta | Fermiamo il massacro in corso a Gaza

Ogni sabato, a Castelnovo Monti, si alza un coro di speranza e solidarietà: oltre un mese di proteste per fermare il massacro a Gaza. Un appuntamento che coinvolge persone di ogni età e provenienza, unite nel desiderio di giustizia e pace. Con l’hashtag #sabatipergaza e #giustiziapergaza, gli organizzatori lavorano per sensibilizzare l’opinione pubblica e mantenere viva l’attenzione su una crisi che non può essere ignorata. Questa iniziativa è più che mai necessaria oggi, perché...

Un appuntamento che va avanti da oltre un mese, ogni sabato nel pomeriggio a Castelnovo Monti in piazza Peretti un gruppo eterogeneo di persone si riunisce per sostenere la causa Palestinese e fermare il massacro in corso a Gaza. Con l'hashtag #sabatipergaza #giustiziapergaza gli organizzatori – si legge in una nota – "si adoperano per sensibilizzare l'opinione pubblica e mettere un focus su Gaza, un'iniziativa ancora più importante oggi considerato che la guerra mossa da Israele nei confronti dell'Iran sposta di fatto l'attenzione del mondo da quello che gli organizzatori considerano il conflitto principale, che poi in realtà è un massacro, parola che ancora oggi si fa fatica a pronunciare".

Fratoianni (Avs): "A chi non sopporta il massacro a Gaza chiediamo di esporre bandiere palestinesi" - Il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, lancia un appello agli italiani per condannare il conflitto a Gaza.

Tutto quello che Giorgia Meloni poteva fare e non ha fatto sulla Palestina. Stramaledetta Ipocrisia. P.S. “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza” è il mio nuovo monologo teatrale. Ecco le prossime date: - ? Sabato 7 giugno FOLIGNANO ( Vai su Facebook

Ogni sabato la protesta: Fermiamo il massacro in corso a Gaza; EMERGENCY alla manifestazione del 21 giugno a Roma; II 7 Giugno in Piazza per Gaza. Fermiamo il Massacro!.

Ogni sabato la protesta: "Fermiamo il massacro in corso a Gaza" - Un appuntamento che va avanti da oltre un mese, ogni sabato nel pomeriggio a Castelnovo Monti in piazza Peretti ... Lo riporta msn.com

Gaza, altro massacro di Israele tra i palestinesi in fila per gli aiuti: almeno 59 morti e oltre 200 feriti a Khan Younis - Dopo i morti di ieri, almeno 59 palestinesi sono stati uccisi dai militari israeliani a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, mentre erano in attesa di aiuti alimentari di prima necessità. Riporta ilfattoquotidiano.it