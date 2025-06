Oggi le carceri italiane sono sempre più chiuse | il caso di Genova è un esempio delle conseguenze

Oggi, le carceri italiane sono sempre più chiuse e isolate, con ripercussioni profonde sulla società. A Genova, un episodio drammatico all’istituto Marassi ha scosso l’intera comunità, che si è mobilitata con oltre 200 firme per promuovere un percorso di recupero e sostegno. Un segnale forte di come siano necessarie nuove strategie per affrontare la realtà carceraria e garantire diritti e dignità a tutti.

La città di Genova si stringe attorno al carcere cittadino e affronta con forza il drammatico episodio accaduto all'istituto penale Marassi all'inizio di questo mese. Nelle scorse ore, su iniziativa del Garante regionale dei diritti dei detenuti, oltre 200 persone tra operatori sociali, avvocati, medici, insegnanti, semplici cittadini hanno firmato un appello per farsi carico di un percorso di accompagnamento per il giovane seviziato per giorni nel buio di quelle mura. Un ragazzino appena 18enne entrato in carcere in attesa di giudizio sarebbe stato sequestrato da quattro detenuti per due giorni, tra il 1° e il 3 giugno, e sottoposto a brutali sevizie che andrebbero dalla violenza fisica a quella sessuale, dalle ustioni con olio bollente ai tatuaggi sulla faccia.

