Oggi Fenditure per il ’Teatro della mente’

Oggi, nel cuore di Ferrara, si chiude con un grande spettacolo il progetto ‘Il Teatro della Mente nel Teatro del Corpo’. Alle 21.30 nel cortile del Centro Teatro Universitario, ‘Fenditure’ offrirà un’esperienza unica, unendo teatro e salute mentale in un’iniziativa che rafforza le competenze personali e sociali. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’arte possa diventare ponte verso il benessere. Non mancate a questa serata speciale!

Stasera, alle 21.30 nel cortile esterno del Centro Teatro Universitario di Ferrara, in via Savonarola 19, con lo spettacolo ’Fenditure’ (ingresso libero su prenotazione: [email protected]), si conclude il progetto ’Il Teatro della Mente nel Teatro del Corpo’, un innovativo progetto di teatro e salute mentale volto a rafforzare le competenze personali e relazionali attraverso i linguaggi scenici e a costruire reti di supporto sociale. Il progetto, avviato a febbraio con incontri settimanali, culminerà con una dimostrazione pubblica finale, aperta a tutta la cittadinanza. Sarà un’occasione per mostrare il lavoro svolto dai partecipanti e per testimoniare il ruolo del teatro come strumento di benessere e inclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggi Fenditure per il ’Teatro della mente’

In questa notizia si parla di: teatro - fenditure - mente - progetto

Il progetto Clorys sbarca all'Orto Botanico di Palermo: teatro, musica, danza e talk tra la natura - Il progetto Clorys approda all’Orto Botanico di Palermo, unendo teatro, musica, danza e talk in un'esperienza immersiva nella natura.

Lunedì 23 giugno alle 21,30 nel cortile esterno del Centro Teatro Universitario di Ferrara, con lo spettacolo “fenditure” (ingresso libero su prenotazione: [email protected]), si conclude il progetto “Il Teatro della Mente nel Teatro del Corpo”. https://www.telestense.it/il- Vai su Facebook

“Il teatro della mente nel teatro del corpo”: lo spettacolo teatrale “fenditure” conclude il progetto di teatro e salute mentale; Va in scena il teatro della mente: Gli attori, un ponte tra le persone; Va in scena il teatro della mente: Gli attori, un ponte tra le persone.

Oggi Fenditure per il ’Teatro della mente’ - 30 nel cortile esterno del Centro Teatro Universitario di Ferrara, in via Savonarola 19, con lo ... Lo riporta msn.com

Va in scena il teatro della mente: "Gli attori, un ponte tra le persone" - Nella sala riunioni dell’area monumentale del complesso di San Bartolo è stato presentato ieri lo spettacolo teatrale, a conclusione del ... msn.com scrive