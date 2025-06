Oggi chiude la Galleria Torrenieri Stop al traffico fino a settembre

Oggi la Galleria di Torrenieri chiude al traffico, segnando l'inizio di un intervento urgente di messa in sicurezza. Un'operazione da 2,6 milioni di euro che garantirà maggior sicurezza e funzionalità alla variante Cassia, eliminando le curve di Celamonti. La riapertura è prevista entro settembre, ma i disagi per gli automobilisti sono inevitabili. Restate aggiornati per sapere quando tornerà a circolare normalmente, perché la sicurezza prima di tutto.

Da oggi la galleria di "Torrenieri" √® chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Riapertura prevista entro la fine di settembre. Il provvedimento dell‚Äô Anas √® legato all‚Äôesecuzione di lavori urgenti (2,6 milioni di spesa) per la messa in sicurezza e sistemazione del tunnel (misura 215 metri) realizzato con la variante Cassia che elimin√≤ le curve di Celamonti. La chiusura era attesa. Non si sapeva che i disagi investissero tutti gli automobilisti, i pendolari credevano che il divieto di transito nel centro di Torrenieri riguardasse solo i mezzi pesanti. Invece la elevata mole di traffico (3500 mezzi al giorno), i numerosi lavori pubblici nel paese, hanno portato ad estendere a tutti, esclusi solo i residenti e i mezzi autorizzati, il divieto di transito. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Oggi chiude la Galleria Torrenieri. Stop al traffico fino a settembre

In questa notizia si parla di: torrenieri - galleria - traffico - settembre

Incidente sul raccordo Avellino-Salerno, traffico rallentato nella galleria Monte Pergola - Un incidente si è verificato nella galleria di Monte Pergola, sul Raccordo Avellino-Salerno, causando rallentamenti significativi al traffico.

Sulla #SS2 "Cassia", da lunedì 23 giugno fino a settembre sarà avviata la seconda fase dei lavori di manutenzione programmata per la riqualificazione della galleria "Torrenieri" a Montalcino (km 194,200), in provincia di Siena, il tunnel sarà chiuso al traffico Vai su X

Montalcino: al via la seconda fase dei lavori nella galleria Torrenieri ? Dal 23 giugno chiusura totale al traffico della galleria lungo la SS2 ‚ÄúCassia‚ÄĚ per il rifacimento della calotta, impianti e asfalto. Percorsi alternativi: deviazione SP45 ‚Äúdel Brunello‚ÄĚ ? Vai su Facebook

DAL 23 GIUGNO CHIUSA LA GALLERIA TORRENIERI A MONTALCINO; Dal 23 giugno chiusa la galleria Torrenieri a Montalcino; Lavori sulla Cassia. Scatta la chiusura della galleria di Torrenieri. Riapertura a settembre.

Dal 23 giugno chiusa la galleria Torrenieri a Montalcino - Galleria Torrenieri a Montalcino: la riapertura prevista a settembre con il traffico che sarà deviato su viabilità alternativa ... Riporta sienafree.it

Viabilità, dal 23 giugno chiusa la galleria "Torrenieri" a Montalcino. - A partire da lunedì 23 giugno sarà avviata la seconda fase dei lavori di manutenzione programmata per la riqualificazione della galleria ‚ÄúTorrenieri‚ÄĚ, sulla strada statale 2 ‚ÄúCassia‚ÄĚ a Montalcino (km ... Scrive radiosienatv.it