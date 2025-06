Oggetti da collezione rarissimi raccontano la frustrazione | Rune vende le sue racchette rotte a prezzi altissimi e spiega pure il perché

Holger Rune rivoluziona il mondo del collezionismo sportivo con oggetti unici e irriverenti: le sue racchette rotte, autografate e rare, diventano veri e propri tesori da collezione a prezzi altissimi. Un modo originale per condividere la sua frustrazione e trasformarla in un'opportunità di guadagno, mentre i fan si appassionano a pezzi esclusivi e fuori dal comune. Ma cosa spinge Rune a vendere questi oggetti così particolari? La risposta vi sorprenderà .

I montepremi e gli sponsor? Non bastano. Holger Rune vuole guadagnare, insieme alla famiglia e in particolare alla sorella Alma, pure sulle sue racchette rotte durante le partite. Il tennista danese ha lanciato infatti il suo shop online, con tanto di pagina Instagram ufficiale. Il pezzo forte tra quelli in vendita? Sono proprio le racchette distrutte, ma autografate, da Rune. Sono poche e non proprio economiche, visto che il prezzo varia dai 5mila ai 6mila euro. Una follia, ma Rune sui social spiega pure perchĂ© comprarle sarebbe un affare. “Le racchette distrutte di Holger Rune sono oggetti da collezione rarissimi, utilizzate in partite ufficiali e disponibili solo in numero molto limitato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it