Obiettivo finale Dopo Parma sognare è lecito

la sorte e ora sognano in grande: con una condizione in crescita e uno spirito ritrovato, la Fortitudo mira a superare ogni ostacolo. Dopo un avvio difficile, il team mostra una determinazione senza precedenti, puntando ora a traguardi ambiziosi. La strada verso la finale scudetto sembra finalmente più concreta, e il cuore dei tifosi batte più forte che mai. In questa stagione, ogni passo avanti porta più vicini al sogno di gloria.

Terzo posto con vista se non sul tricolore, quantomeno sulla finale scudetto. E’ il nuovo corso dell’ Unipol di Fabio Betto, che aveva cominciato nel peggiore dei modi la nuova stagione. Sette sconfitte di fila, l’ultimo posto (seppur in coabitazione con Reggio Emilia), poi la scossa e la risalita. La Fortitudo oggi è terza, ma soprattutto ha cambiato marcia, come dimostra anche il girone di ritorno. Capitan Dobboletta e compagni hanno piegato due volte San Marino (finalista tricolore, un anno fa) e Macerata, assoluta protagonista del mercato, avendo acquistato anche l’ex Fortitudo Ricardo Paolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Obiettivo finale. Dopo Parma sognare è lecito

In questa notizia si parla di: finale - obiettivo - parma - sognare

Internazionali di Roma: Sinner fa sognare. L’azzurro vince contro l’americano Paul: è finale - Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali di Roma, sconfiggendo l'americano Tommy Paul con un'incredibile rimonta.

PROMOZIONE: FINALE PLAY-OFF – PARTITA DI ANDATA CONTRO CUS PARMA! I nostri straordinari Diavoli Rossi ci hanno regalato un’altra impresa battendo PBP anche nella partita di ritorno per 68-65, conquistando con cuore e determinazione l’ac Vai su Facebook

Obiettivo finale. Dopo Parma sognare è lecito; Due G Parma, il sogno s’infrange in finale: Baraccaluga vince 7-5; La tripletta è servita! Ora serve consolidare per crescere ancora (e sognare). E un'accelerata sulle infrastrutture.

Obiettivo finale. Dopo Parma sognare è lecito - L’esame di maturità è arrivato con i tricolori di Parma: netto successo al Gianni Falchi, con i lanciatori stranieri, 4- Lo riporta msn.com

Orgoglio e prestigio: Coppa Italia, ci risiamo. Esame Parma e obiettivo la finale (da vincere) - E lo è ancora di più se ci si ricorda che nella scorsa ... Come scrive lanazione.it