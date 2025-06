Obbligo Pec amministratori scadenza il 30 giugno | cosa succede

Dal 1° gennaio 2025, un nuovo obbligo di grande rilievo si affaccia per gli amministratori di società: comunicare il proprio domicilio digitale personale (Pec) al Registro delle Imprese. Questa norma, parte della Legge di Bilancio 2025, mira a potenziare trasparenza e digitalizzazione nel sistema imprenditoriale italiano. Tuttavia, con la scadenza del 30 giugno alle porte, è fondamentale capire cosa comporta questa novità e come prepararsi al meglio.

Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore un nuovo obbligo per gli amministratori di società: comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale personale (Pec). L'obiettivo della norma, inserita nella Legge di Bilancio 2025, è rafforzare trasparenza e digitalizzazione nel sistema imprenditoriale italiano. Ma mentre il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) aveva indicato come scadenza il 30 giugno per le società esistenti al 1° gennaio, Unioncamere ha chiarito che non esiste alcun termine obbligatorio entro quella data e che nessuna sanzione è prevista per chi non ha ancora provveduto.