oaktree inter ecco quanto ha investito il fondo americano dal momento del suo arrivo

Dal suo arrivo nel 2023, Oaktree Inter ha investito ben 442 milioni di euro nel club meneghino, un cifra che testimonia la ferma volontà del fondo americano di rafforzare e valorizzare l’Inter. Questo massiccio apporto finanziario riflette una strategia ambiziosa volta a collocare il club ai vertici del calcio europeo. Ma quali sono i dettagli di questa incursione economica e come influenzeranno il futuro dell’Inter? Scopriamolo insieme.

Oaktree Inter, in un interessante articolo, La Gazzetta dello Sport ha quantificato gli investimenti del fondo statunitense sul club meneghino. In un interessante articolo, La Gazzetta dello Sport ha calcolato gli investimenti di tutti i proprietari dei club di Serie A dal momento del loro insediamento in poi. Concentrandoci sull’ Inter, dal 2023 Oaktree ha investito 442 milioni di euro. Di seguito i dettagli. UN AFFARE – «Il prestito concesso da Oaktree a Zhang nel 2021 ha consentito all’Inter di pagare gli stipendi. Il mancato rimborso dei proprietari cinesi ha tramutato, tre anni dopo, il fondo californiano da creditore ad azionista, con il manager Alejandro Cano a capo del dossier Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com