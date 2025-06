O l’Europa sceglie di essere grande Oppure non si lamenti di essere piccola

L’Europa si trova di fronte a un bivio: scegliere di essere protagonista o rimanere spettatrice delle crisi globali. La sua voce, spesso esitante e querula, si lamenta senza assumersi il peso delle responsabilità. È tempo di decidere se vogliamo continuare a chiedere misericordia o affermare il nostro ruolo nel plasmare il futuro. Perché, come ha dimostrato nel passato, l’Europa può essere grande solo se decide di agire.

C'è qualcosa di insopportabile nella voce querula con cui l'Europa commenta ogni crisi globale. Ogni volta che un evento tragico scuote il mondo – che sia l'attacco americano all'Iran, l'avanzata russa in Ucraina o un ultimatum israeliano – la reazione europea è sempre la stessa: stupore, preoccupazione, richieste di moderazione. Ma mai potere. Mai azione. Mai responsabilità. Eppure questa è la stessa Europa che per secoli ha plasmato il mondo. Dall' Impero romano che per primo ha concepito un ordine giuridico universale, al Sacro Romano Impero che ha tentato di ricucire spiritualmente l'Occidente, fino all'epoca degli Stati nazionali, delle rivoluzioni, delle costituzioni.