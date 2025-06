Nyt segni di possibili attacchi a basi Usa in Iraq Siria

Tensioni in aumento nel Medio Oriente: funzionari statunitensi segnalano segnali di possibili attacchi delle milizie sostenute dall'Iran contro le basi americane in Iraq e Siria, in risposta agli attacchi statunitensi in Iran. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità irachene intensificano gli sforzi per evitare escalation. La domanda che sorge spontanea è: quale sarà il prossimo passo in questa delicata partita di potere?

Funzionari militari e dell'intelligence americani hanno rilevato segnali secondo cui milizie sostenute dall'Iran si stanno preparando ad attaccare le basi statunitensi in Iraq, e forse in Siria, in rappresaglia per gli attacchi statunitensi in Iran. Lo scrive il New York Times citando un funzionario Usa, precisando che finora tali milizie si sono trattenute e che funzionari iracheni stanno lavorando duramente per dissuaderle dall'agire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nyt, segni di possibili attacchi a basi Usa in Iraq, Siria

In questa notizia si parla di: attacchi - basi - iraq - siria

Massacro a Gaza: 22 bambini uccisi nei raid israeliani. Tel Aviv minaccia attacchi ai porti Houthi in Yemen. Trump a Riad riapre il dossier Siria - In una nuova drammatica escalation, la Striscia di Gaza è stata teatro di un massacro, con 22 bambini uccisi in raid aerei israeliani.

Il New York Times: "Ci sono segnali di possibili attacchi a basi Usa in Iraq e Siria da parte di milizie sostenute dall'Iran" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/06/23/operazione-martello-di-mezzanotte-bombe-usa-su-tre-siti-nucleari.-iran-chiudere_4c8f Vai su X

Il presidente ha deciso contando sul precedente degli attacchi in Siria e contro Soleimani (rimasti senza grosse conseguenze). E sul fatto che Putin è troppo preso dal fronte ucraino Vai su Facebook

Nyt, segni di possibili attacchi a basi Usa in Iraq, Siria; Attacco Usa in Iran, Trump: Danni monumentali ai siti colpiti | Teheran promette vendetta e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Israele, Netanyahu al Muro del Pianto; Nyt, segni di possibili attacchi a basi Usa in Iraq, Siria.

Nyt, segni di possibili attacchi a basi Usa in Iraq, Siria - Funzionari militari e dell'intelligence americani hanno rilevato segnali secondo cui milizie sostenute dall'Iran si stanno preparando ad attaccare le basi statunitensi in Iraq, e forse in Siria, in ra ... Da quotidiano.net

Milizie iraniane potrebbero lanciare attacchi contro basi americane in iraq e siria, dicono funzionari usa - Le autorità degli Stati Uniti e di Baghdad monitorano segnali di possibili attacchi imminenti da milizie legate all'Iran in Iraq e Siria, intensificando misure di sicurezza per evitare escalation nel ... Scrive gaeta.it