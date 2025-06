Nuovo stadio Roma sarà più green ma il progetto slitta

Nuovo stadio Roma: tra speranze e ritardi, il progetto si fa attendere. Nonostante le rassicurazioni di Trigoria sulla mancanza di ostacoli, fonti come La Gazzetta evidenziano possibili slittamenti che potrebbero far slittare la prima partita nel 2027/28, in occasione del Centenario del club. La sfida tra burocrazia e ambizione si gioca tutto, ma i tifosi sognano ancora un grande impianto che possa diventare il simbolo del futuro giallorosso.

I ritardi sulla tabella di marcia ci sono e c’è il rischio che la prima gara della Roma nel nuovo stadio di Pietralata non si giochi nella stagione 202728, in occasione del Centenario del club. Tuttavia, da Trigoria hanno assicurato ieri che «ritardi non ce ne sono» e non ce ne saranno. E che gli sforzi, lungo il sentiero della burocrazia, porteranno alla fine al risultato sperato nei tempi. Eppure, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la presentazione del progetto definitivo, inizialmente prevista per la primavera, slitterà ora a settembre o a inizio ottobre. Una svolta, però, sembra comunque dietro l’angolo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nuovo stadio Roma sarà più green ma il progetto slitta

