Nuovo stadio a Tessera il Venezia chiede di gestirlo per 40 anni | 121 milioni di investimenti

Il Venezia FC si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con il progetto del nuovo stadio a Tessera, un investimento di 121 milioni per un impianto da 18.500 posti previsto entro il 2027. La proposta di gestione pluriennale di 40 anni presentata alle commissioni consiliari promette di rivoluzionare il panorama sportivo e urbano della città , offrendo un palcoscenico di eccellenza. La parola ora passa alle istituzioni, che valuteranno questa sfida ambiziosa...

Questa mattina il Venezia Fc ha presentato alle commissioni consiliari del comune di Venezia la proposta di gestione del nuovo stadio del Bosco dello Sport di Tessera, che dovrebbe essere pronto nella prima parte del 2027 e ospitare fino a 18.500 spettatori. La società punta a una concessione di.

Ristoranti, centri fitness, copertura con fotovoltaico e museo tra le migliorie proposte: «Serve per una società sostenibile».

