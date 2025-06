Nuovo sito istituzionale | la precisazione dell' assessore Vicano

L’assessore Vicano chiarisce: il nuovo sito istituzionale è il risultato di un lavoro preciso e dedicato, che merita il giusto riconoscimento. Spesso, ci troviamo a leggere interpretazioni parziali o superficiali, ma questa volta è importante valorizzare l’impegno dell’ufficio Ced, della responsabile Valentina Tagliaferri e dell’azienda partner, che hanno trasformato una visione in realtà concreta, migliorando così la comunicazione e i servizi per i cittadini.

"Spiace non dare il giusto valore, colto su alcuni articoli apparsi online, all'ottimo lavoro effettuato dall'ufficio comunale Ced, a partire dalla responsabile Valentina Tagliaferri, e dall'azienda specializzata che, con l'indirizzo dell'amministrazione comunale, ha portato alla realizzazione.

