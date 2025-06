Nuovo lavoro per Francesco Monte | l’ex di Cecilia Rodriguez ha aperto un negozio di oggettistica

Un nuovo capitolo per Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, che ha deciso di cambiare rotta e dedicarsi alla sua passione. Con l’apertura del “One Catch Store” a Taranto, il suo sogno di entrare nel mondo del collezionismo si realizza: un negozio dedicato all’oggettistica e alle carte Pokémon, un settore in forte crescita tra appassionati e collezionisti. La nuova avventura di Francesco promette di riservare grandi sorprese e successi.

Un cambio vita per Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne ha messo da parte la televisione per aprire un negozio a Taranto. Lo scorso sabato 21 giugno, infatti, si è tenuta l’inaugurazione del “One Catch Store”, un negozio dedicato all’ oggettistica e alle carte Pokémon. Un mondo, quello del collezionismo, sempre più in ascesa: i fan si sfidano per arricchire la propria raccolta con carte che possono arrivare a valere anche centinaia e centinaia di euro. Francesco Monte ha deciso di aprire questo store tra le vie della sua città, Taranto. È proprio l’ex tronista di “Uomini e Donne” ad aver dato l’annuncio con un video pubblicato sui propri canali social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

