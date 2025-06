Nuovo focus sul Comparto 6 | in commissione audito il gruppo Noi per Arghillà

La V Commissione consiliare, guidata da Giovanni Latella, ha recentemente approfondito la questione degli abitanti del Comparto 6 di Arghillà, ascoltando le testimonianze di diverse associazioni. Un passo importante verso soluzioni concrete per un quartiere che chiede attenzione e impegno. La discussione si concentra ora su interventi a tutela della salute, delle politiche abitative e del benessere sociale. L'obiettivo è garantire un futuro più stabile e dignitoso per tutti i residenti.

La V Commissione consiliare (Politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative) presieduta da Giovanni Latella si è nuovamente occupata della vicenda degli abitanti del Comparto 6 del quartiere Arghillà. Dopo le audizioni, in due distinte sedute, di alcune associazioni rappresentate.

