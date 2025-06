Nuovo capitolo per Casa Serena | la struttura pronta ad accogliere 52 anziani

Un nuovo capitolo prende vita a Casa Serena, la storica residenza di San Vito dei Normanni, pronta ad accogliere 52 anziani in un ambiente rinnovato e all’avanguardia. Questa struttura, simbolo di cura e tradizione, si reinventa per rispondere alle esigenze della terza età con innovazione e calore umano. Mercoledì 25, si terrà un importante convegno pubblico per presentare questa significativa evoluzione, testimoniando l’impegno della comunità nel benessere degli anziani.

SAN VITO DEI NORMANNI - Una struttura storica che rinasce e si reinventa come moderna risposta alle esigenze della terza età. È questa la storia di "Casa Serena", la residenza socio assistenziale per anziani di San Vito dei Normanni, al centro di un convegno pubblico che si terrà mercoledì 25.

