Nuovo attacco di Israele su Teheran 100 bombe in due ore | città coperta dal fumo La tv di Stato iraniana | 500 morti e oltre 3000 feriti dal 13 giugno

La tensione tra Israele e Iran raggiunge nuovi picchi: un violento attacco di oltre 100 bombe su Teheran in sole due ore, con il fumo che avvolge la città e un bilancio tragico di circa 500 morti e 3.000 feriti. Mentre sirene suonano a Gerusalemme e Tel Aviv, il conflitto si intensifica, minacciando di riscrivere il futuro della regione. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa escalation?

Nuova giornata caratterizzata dalla guerra tra Israele e Iran. Attacco incessante dell'Idf su Teheran, mentre stamattina sirene a Gerusalemme e a Tel Aviv. Sono «circa 500» le persone morte dall'inizio dell'attacco israeliano il 13 giugno in Iran. Lo riferisce la tv di Stato iraniana, citata dalla Bbc, riportando un bilancio del ministero della Sanità del Paese e aggiungendo che i feriti sono.

Israele prepara attacco all'Iran, Teheran: "Pronti a reagire" | La mossa di Trump: "Via il personale americano da tutto il medioriente" - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele si prepara a un possibile attacco contro l'Iran, mentre Teheran si dichiara pronto a reagire.

Le immagini dell' edificio della televisione di Stato iraniana in fiamme dopo l'attacco di Israele. Il Ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che Israele ha attaccato l'emittente dopo l'evacuazione dei residenti locali. #teheran #iran #israele

L'edificio della Televisione di Stato della Repubblica Islamica dell'Iran è stato colpito in un attacco israeliano. L'esplosione è avvenuta mentre la presentatrice era in diretta, hanno riferito i media iraniani condividendo un video

Putin al ministro Araghchi: Aggressione a Iran non provocata e ingiustificata | Media: Khamenei gli chiederà un ulteriore aiuto | L'esercito di Tel Aviv bombarda gli aeroporti iraniani | Missili colpiscono il sud di Israele: danni; Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | Israele allarga il fronte: bombe sul quartier generale dei pasdaran, «molte vittime». Colpiti il carcere di Evin e una università; Israele colpisce carcere di Evin a Teheran. Aiea chiede accesso a scorte di uranio iraniane - Cancelliere tedesco Merz: No critiche a raid Israele e Usa, le cose non potevano restare così.

Cinque raffiche di missili iraniani, Israele attacca gli aeroporti. Teheran: "Risponderemo a crimini Usa" | La diretta - Continua il conflitto in Medio Oriente dove i caccia israeliani stanno bombardando i siti militari a Kermanshah, nell'Iran occidentale ...

Guerra Iran Israele, Trump dopo attacco Usa: "Annientati i siti nucleari". LIVE - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà nello Studio Ovale il team per la sicurezza nazionale alle 13 di oggi ora di Washington, le 19 in Italia, per discutere del conflitto in corso ...