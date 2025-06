Nuovo attacco di Israele su Teheran 100 bombe in due ore | città coperta dal fumo Idf | Uccisi numerosi pasdaran Putin | Aggressione ingiustificata all' Iran

Un nuovo attacco di Israele su Tehran scuote la regione, con oltre 100 bombe in sole due ore e un’azione che ha coperto la città di fumo e distruzione. La raid ha colpito anche la tv pubblica Iran, Irib, danneggiando strutture fondamentali e intensificando le tensioni internazionali. Ma cosa si nasconde dietro questa escalation improvvisa? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici dell’area.

Nuovo attacco israeliano contro la tv pubblica dell’Iran (Irib), secondo notizie di fonte iraniana riprese anche dai canali degli oppositori all’estero. Un missile lanciato oggi risulta aver colpito un edificio di Teheran che ospita strutture tecniche dell’emittente da cui dipendono le trasmissioni dei canali 1 e 5, nonché di Quranic, palinsesto d’informazione religiosa islamica. Esso ospita. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nuovo attacco di Israele su Teheran, 100 bombe in due ore: città coperta dal fumo. Idf: "Uccisi numerosi pasdaran". Putin: "Aggressione ingiustificata all'Iran"

In questa notizia si parla di: attacco - teheran - israele - bombe

Israele sotto attacco: le bombe iraniane feriscono 22 persone. Teheran: “Nessun posto sarà più sicuro” - In un clima di tensione crescente, Israele si trova sotto attacco mentre le bombe iraniane feriscono 22 persone a Teheran.

Tutto #Israele è sotto attacco dice l’esercito israeliano. È la risposta dell’Iran alle bombe di Israele su #Teheran e le altre città iraniane. - X Vai su X

AGGRESSIONE ALL'IRAN: BOMBE SU TEL AVIV, ISRAELE COLPISCE UN'ISTALLAZIONE NUCLEARE La guerra aerea tra Israele e Iran ha raggiunto nuovi livelli di intensità ieri, con bombardamenti israeliani su obiettivi nucleari e un attacco missilistico irani Vai su Facebook

Israele-Iran, fumo su Teheran, colpita da 100 bombe in due ore. LIVE; Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa sui siti nucleari iraniani LIVE BLOG del 22 giugno; Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico - Il Consiglio di Difesa e Sicurezza convocato stasera all'Eliseo ha fissato le priorità di azione tra cui la de-escinsieme ai partner del gruppo E3altion.

Idf, 100 bombe in due ore su Teheran.Città coperta da fumo - L'aeronautica militare ha effettuato il più grande attacco finora lanciato nella capitale iraniana in pieno giorno sganciando più di 100 bombe sulla città in due ... Secondo ansa.it

Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa su tre siti nucleari. Rubio: 'Pronti a discutere con l'Iran sul nucleare civile' LA DIRETTA - Vance: 'Chiudere Hormuz un suicidio per Teheran'. Da ansa.it