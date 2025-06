Nuovo attacco di Israele alla tv iraniana missili su Fardow Sirene a Tel Aviv e Gerusalemme Khamenei chiede aiuto a Putin

In un clima di crescente tensione mediorientale, Israele ha lanciato un nuovo attacco contro la televisione pubblica iraniana IRIB, colpendo un edificio strategico a Teheran. Mentre sirene echeggiano tra Tel Aviv e Gerusalemme, Khamenei chiede aiuto a Putin, alimentando una spirale di conflitto che potrebbe sconvolgere gli equilibri regionali. Un episodio che rischia di aprire scenari imprevedibili e di accentuare le sfide geopolitiche del nostro tempo.

Nuovo attacco israeliano contro la tv pubblica dell’Iran (Irib), secondo notizie di fonte iraniana riprese anche dai canali degli oppositori all’estero. Un missile lanciato oggi risulta aver colpito un edificio di Teheran che ospita strutture tecniche dell’emittente da cui dipendono le trasmissioni dei canali 1 e 5, nonchĂ© di Quranic, palinsesto d’informazione religiosa islamica. Esso ospita. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nuovo attacco di Israele alla tv iraniana, missili su Fardow. Sirene a Tel Aviv e Gerusalemme. Khamenei chiede aiuto a Putin

In questa notizia si parla di: attacco - iraniana - israele - missili

Guerra in Ucraina news, pesante attacco aereo russo vicino al confine con la Polonia: Varsavia fa alzare i caccia. Zelensky: “I missili promessi da Biden finiti in Israele” - Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano, con un pesante attacco aereo russo vicino al confine con la Polonia che ha allertato l'intera regione.

Dopo l'attacco israeliano che ha decimato la leadership militare iraniana, l’Iran lancia missili su Israele. Trump valuta un intervento militare e minaccia direttamente Khamenei. La comunità internazionale è in allerta. Vai su Facebook

#NEWS - Attacco iraniano su #Israele, 10 le vittime. Colpiti #TelAviv e #Gerusalemme. #Houthi: 'Lanciati missili su #Israele'. #Trump: 'Colpiremo #Iran con tutta la forza se ci attaccasse'. Lo scrive il presidente #Usa su #Truth dopo la minaccia di #Teheran di att - X Vai su X

Guerra Iran Israele, Trump dopo attacco Usa: Annientati i siti nucleari. LIVE; Israele-Iran, la guerra in diretta | Bombardamenti sull'Iran, «nel mirino i simboli del regime»: colpito anche l'ingresso del carcere di Evin. La minaccia di Teheran: attacchi negli Usa con «cellule dormienti»; Gli Usa in guerra al fianco di Israele | L'Iran promette vendetta e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Il mondo in allarme | Israele, Netanyahu al Muro del Pianto.

Media, nuovo attacco di Israele alla tv pubblica dell'Iran - Nuovo attacco israeliano contro la tv pubblica dell'Iran (Irib), secondo notizie di fonte iraniana riprese anche dai canali degli oppositori all'estero. Da ansa.it

Cinque raffiche di missili iraniani, Israele attacca gli aeroporti. Teheran: "Risponderemo a crimini Usa" | La diretta - Continua il conflitto in Medio Oriente dove i caccia israeliani stanno bombardando i siti militari a Kermanshah, nell'Iran occidentale ... Si legge su msn.com