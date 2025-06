Nuovo attaccante Napoli c’è da superare un duro ostacolo | Conte ha scelto

Il nuovo attaccante del Napoli si fa strada tra le sfide e le strategie del mercato, con Antonio Conte che non vede l’ora di mettere a segno il colpo giusto. La rosa partenopea si arricchisce di talenti e ambizioni, pronti a scrivere un capitolo importante della prossima stagione. Dopo gli acquisti di Marianucci e De Bruyne, la vera svolta resta ancora da svelare: il nome che Conte ha scelto potrebbe essere la chiave per il futuro azzurro.

Antonio Conte ha espresso il suo desiderio per rafforzare il reparto offensivo, ma il tutto è legato ad un attuale giocatore del Napoli. Il Napoli è sempre più attivo per rafforzare e mettere a disposizione di mister Conte la miglior rosa possibile in vista della prossima stagione. Dopo gli arrivi di Luca Marianucci dall’Empoli e del grande colpo a parametro zero di Kevin De Bruyne, il tecnico leccese ha comunicato la sua preferenza per consolidare il reparto offensivo. Il nome arriva direttamente dall’ Inghilterra, ma il tutto resta legato alla cessione di un altro attaccante sotto contratto con il club azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it