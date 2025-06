Nuovo asfalto anche per via Ossi | previsti cinque giorni di lavori

Lavori in corso a via Ossi: inizia il rifacimento del manto stradale, garantendo maggiore sicurezza e comfort. I lavori, previsti da mercoledì 25 giugno per circa cinque giorni, interesseranno tratti chiave della zona, migliorando la viabilità e l’esperienza di tutti gli utenti. Per garantire un corretto svolgimento e minimizzare i disagi, si invitano residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e alle eventuali variazioni temporanee nel traffico.

Nuovo asfalto per via Ossi. I lavori inizieranno mercoledì 25 giugno e, salvo condizioni meteo avverse, si protrarranno per circa 5 giorni lavorativi. L'intervento interesserà il tratto da via Dei Sabbioni al civico 46, da via Del Braldo a via Scaletta e da via Cavallina a via Del Braldo.

