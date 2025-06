Nuovi raid israeliani sull' Iran Trump evoca cambio di regime e conia acronimo MIGA Khamenei | Fordow intatta risponderemo a crimini Usa

Le recenti operazioni militari israeliane sull'Iran hanno acceso un fuoco incandescente in Medio Oriente, con attacchi mirati e tensioni alle stelle. Trump invoca un cambio di regime, mentre le parole di minaccia si intrecciano con azioni concrete. La notte italiana si è tinta di drammi e strategie, e il mondo osserva attentamente: la crisi potrebbe segnare una svolta epocale nella regione. Resta da capire quali saranno i prossimi passi in questa escalation senza precedenti.

Nella notte italiana ci sono stati altri pesanti bombardamenti da parte di Israele, che hanno colpito principalmente la regione occidentale dell'Iran. Donald Trump ha continuato a parlare dell'attacco Usa su Teheran: "Attacchi monumentali, adesso cambio di regime a Teheran" Nella notte italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nuovi raid israeliani sull'Iran, Trump evoca “cambio di regime” e conia acronimo MIGA, Khamenei: “Fordow intatta, risponderemo a crimini Usa”

In questa notizia si parla di: iran - trump - cambio - regime

Macron: "Trump ha cambiato idea su Iran, grande errore il cambio di regime con la forza" - di rovesciare il regime iraniano con la forza, poiché le conseguenze sarebbero imprevedibili e potenzialmente disastrose.

#NEWS - #Trump evoca un “cambio di regime” e parafrasando l'acronimo #Maga (Make America great again) conia #MIGA per adattarlo all'#Iran #Israele attacca sei aeroporti iraniani Oggi #Araghchi da #Putin #Khamenei resta chiuso nel bunker #23giugno Vai su X

Un cambio di regime in Iran non è un tabù. Lo scrive Donald Trump in un post su Truth in cui, parafrasando il suo motto 'Make America Great Again', conia un nuovo acronimo MIGA 'Make Iran Great Again': "Non è politicamente corretto usare l'espressione 'ca Vai su Facebook

Trump: Danni monumentali ai siti nucleari iraniani. Rubio: Cina prema contro chiusura di Hormuz - Capo dell'Esercito iraniano: Gli Stati Uniti sono entrati in guerra; Iran, Trump invoca cambio di regime: cosa succede ora dopo attacco Usa a siti nucleari; Trump accenna alla possibilità di un cambio di regime in Iran.

Medio Oriente, Trump apre a cambio di regime in Iran: 'Annientati i siti nucleari' LA DIRETTA - Il presidente Usa rinvia la partenza per il vertice Nato di Amsterdam. Scrive ansa.it

Trump favorevole a un cambio di regime in Iran dopo gli attacchi agli impianti nucleari di Teheran - In un post sui social media il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mette in dubbio il futuro della teocrazia al potere in Iran scrivendo "perché non potrebbe esserci un cambio di regime? Riporta msn.com