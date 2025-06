Nuovi raid israeliani su Iran Trump evoca cambio di regime e conia acronimo MIGA Khamenei | Fordow intatta risponderemo ai crimini Usa

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano con nuovi raid israeliani che colpiscono la regione occidentale del paese. Mentre Donald Trump evoca un possibile cambio di regime a Teheran, promettendo di rispondere ai crimini degli USA, la situazione rimane altamente instabile. L’attacco di questa notte testimonia l’escalation di una crisi che rischia di coinvolgere l’intera regione, lasciando il mondo in apprensione per le conseguenze future.

Nella notte italiana ci sono stati altri pesanti bombardamenti da parte di Israele, che hanno colpito principalmente la regione occidentale dell'Iran. Donald Trump ha continuato a parlare dell'attacco Usa su Teheran: "Attacchi monumentali, adesso cambio di regime a Teheran" Nella notte italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nuovi raid israeliani su Iran, Trump evoca “cambio di regime” e conia acronimo MIGA, Khamenei: “Fordow intatta, risponderemo ai crimini Usa”

In questa notizia si parla di: iran - trump - cambio - regime

Macron: "Trump ha cambiato idea su Iran, grande errore il cambio di regime con la forza" - di rovesciare il regime iraniano con la forza, poiché le conseguenze sarebbero imprevedibili e potenzialmente disastrose.

Caffè Affari (ristretto) - 5 cose da sapere prima dell'apertura dei mercati, con Adolfo Valente (@atvala): #Trump parla di cambio di regime a #Teheran Mercati cauti dopo attacco Usa contro #Iran La reazione di dollaro, oro e petrolio Diplomazia, vertice # Vai su X

Un cambio di regime in Iran non è un tabù. Lo scrive Donald Trump in un post su Truth in cui, parafrasando il suo motto 'Make America Great Again', conia un nuovo acronimo MIGA 'Make Iran Great Again': "Non è politicamente corretto usare l'espressione 'ca Vai su Facebook

Trump: Danni monumentali ai siti nucleari iraniani. Rubio: Cina prema contro chiusura di Hormuz - Iran, serie conseguenze per Usa dopo attacchi; Iran, Trump invoca cambio di regime: cosa succede ora dopo attacco Usa a siti nucleari; Trump accenna alla possibilitĂ di un cambio di regime in Iran.

Trump favorevole a un cambio di regime in Iran dopo gli attacchi agli impianti nucleari di Teheran - In un post sui social media il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mette in dubbio il futuro della teocrazia al potere in Iran scrivendo "perché non potrebbe esserci un cambio di regime? Scrive msn.com

Donald Trump apre al cambio di regime in Iran: «Miga!» - Per la prima volta da quando Israele ha attacco l’Iran, Donald Trump ha parlato esplicitamente della possibilità che questa guerra finisca con un cambio di regime a Teheran. Secondo msn.com