Nuovi Funzionari alla Questura di Avellino | Rafforzata la Squadra di Polizia

In un impegno deciso per rafforzare la sicurezza e l’efficienza, la Questura di Avellino accoglie con entusiasmo i nuovi funzionari Dott.ssa Velerie Marie Galante e Dott. Francesco Ricciardelli. Laureati in giurisprudenza e con Master di II livello, portano competenze preziose per affrontare le sfide del territorio. La loro presenza rappresenta un passo importante verso una polizia più forte e vicina ai cittadini, garantendo un impegno costante per la tutela della collettività.

