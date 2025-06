Nuovi arrivi per la polizia municipale Si attende il bilancio consuntivo

Il 30 giugno Montecatini Terme si prepara a un momento fondamentale per il suo futuro: in quella data, il consiglio comunale approverà il bilancio consuntivo 2024, aprendo ufficialmente le porte alle nuove assunzioni della polizia municipale. Tra arrivi di nuovi agenti e una guida fresca con la nuova comandante, il reparto si rinforza per garantire sicurezza e servizio ai cittadini. Un passo deciso verso una città sempre più protetta e attenta alle sue esigenze.

Montecatini Terme (Pistoia), 23 giugno 2025 – È fissata per lunedì 30 giugno, alle 19, la seduta del consiglio comunale in cui sarà votato il consuntivo 2024 dell'amministrazione. Il via libera del provvedimento, che arriva in ritardo a causa dei numerosi impegni degli uffici, consentirà alla giunta di procedere con le assunzioni annunciate per la polizia municipale. Dal primo luglio, prenderà servizio a tempo pieno anche la nuova comandante Paola Nanni. Il sindaco Claudio Del Rosso in queste settimane ha più volte ribadito il suo impegno per il comando. "Purtroppo – spiega il sindaco – negli ultimi cinque anni e, quindi, prima dell'arrivo della nostra amministrazione, la brutta abitudine di approvare il consuntivo in ritardo era diventata un'abitudine.

