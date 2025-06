Nuova vita per l' ex commissariato di Prato | al suo interno 26 appartamenti FOTO

Una nuova vita prende forma nell'ex commissariato di via Baldinucci a Prato, trasformato in un moderno complesso residenziale con 26 appartamenti. La storica struttura, che fino agli anni Novanta ha ospitato la questura, sta rinascendo grazie a un intervento di riqualificazione che valorizza il suo passato mantenendo intatta l'anima del quartiere. Un progetto che unisce storia e modernitĂ , offrendo nuovi spazi di comfort e comunitĂ .

Nuova vita per l'ex commissariato di via Baldinucci a Prato, al suo interno sorgeranno 26 appartamenti. La struttura è rimasta attiva fino all'inizio degli anni Novanta quando venne poi promossa, dal ministero, a questura. Nell'immobile, situato fra piazza San Marco e via Valentini, troveranno.

