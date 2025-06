Nuova regolamentazione della sosta su piazzale Triggiani | Ascoltati residenti e lavoratori

La recente regolamentazione della sosta su piazzale Triggiani, introdotta su input di residenti e lavoratori, mira a migliorare la fruibilità e l’ordine di questa zona strategica all'ingresso orientale della Fiera del Levante. L’assessore Domenico Scaramuzzi annuncia l’installazione di nuovi spazi di sosta, pensati per rispondere alle esigenze della comunità e ottimizzare il traffico. Un passo importante verso una gestione più efficiente e sostenibile del territorio, che coinvolge tutti i cittadini nel rendere il quartiere più vivibile.

Con un'apposita ordinanza, è stata istituita una nuova regolamentazione della sosta su piazzale Triggiani (ingresso Orientale della Fiera del Levante). A darne notizia è l'assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi. Il provvedimento prevede l’installazione di spazi di sosta così. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Nuova regolamentazione della sosta su piazzale Triggiani: "Ascoltati residenti e lavoratori"

