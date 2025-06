Nuova proposta di legge popolare contro la caccia | Dal Governo il più grande attacco alla fauna selvatica

Una nuova proposta di legge popolare si schiera contro la caccia, definendola il più grande attacco alla fauna selvatica. Depositata oggi in Cassazione da sei associazioni, mira ad abolire la caccia, proteggere lupi e orsi, espandere i parchi e vietare ai cacciatori di operare sui terreni privati. Un passo essenziale per difendere la biodiversità e contrastare il ddl Caccia promosso dal ministro Lollobrigida. Continua a leggere per scoprire come puoi fare la tua parte.

Depositata oggi in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per abolire la caccia, tutelare lupi e orsi, ampliare i parchi e vietare i cacciatori nei terreni privati. Promossa da sei associazioni, deve ora raccogliere 50mila per arrivare in discussione al Parlamento e provare ad arginare il ddl Caccia voluto dal ministro Lollobrigida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caccia - proposta - legge - popolare

