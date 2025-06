Nuova ondata di calore sul Lecchese | temperature fino a 35 gradi

Preparatevi a vivere una settimana di fuoco nel lecchese, dove il caldo tornerà a colpire con forza, portando temperature record e un’afa opprimente. Questa ondata di calore, la più intensa dell’anno finora, trasformerà il paesaggio estivo in una sfida quotidiana. Rimanete aggiornati e scoprite come affrontare al meglio questi giorni roventi, perché l’estate non ha ancora dato il meglio di sé.

Sarà una settimana complicata dal punto di vista meteorologico: è infatti alle porte una nuova ondata di calore, la peggiore dell'anno finora, nonostante siamo soltanto a inizio estate. Il sole caratterizzerà i prossimi giorni, con alti livelli di afa e temperature destinate a superare i 35° C.

In questa notizia si parla di: ondata - calore - temperature - lecchese

