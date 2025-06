Nuova ondata di caldo sull' Italia | punte di 40° C ecco la mappa dell' afa

Da martedì in poi l'aria diventerà ancora più soffocante, con temperature che toccheranno punte di 40°C e oltre in molte regioni italiane. L'ondata di caldo, unita all'afa intensa, mette a dura prova il nostro benessere e richiede attenzione e precauzioni. È il momento di prepararsi a vivere questa estate rovente con consapevolezza e prudenza, proteggendosi dal sole e idratandosi adeguatamente.

È estate, fa caldo, e nei prossimi giorni farà ancora più caldo. Le temperature, già elevate, sono destinate a impennarsi nuovamente per effetto di una nuova espansione dell'anticiclone africano che, com'è noto, è spesso portatore di afa e clima infuocato. Da martedì in poi l'aria diventerà. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Nuova ondata di caldo sull'Italia: punte di 40° C, ecco la mappa dell'afa

