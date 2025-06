Nuova ondata di caldo africano sull'Italia attesi picchi fino a 38-40 gradi | le previsioni della settimana

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di caldo africano, con temperature che potrebbero raggiungere i 40°C. Dopo un breve periodo di instabilità, il cielo si rasserenà e il clima diventerà afoso su gran parte del paese. Questa seconda ondata di calore della stagione promette giornate roventi, mettendo alla prova resistenza e comfort di tutti. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo di questa settimana, tra sole e temperature record.

Dopo la breve fase di instabilità che ha portato temporali anche intensi al Centro-Nord e una lieve diminuzione delle temperature, lo scenario meteo della nuova settimana è destinato a cambiare. Con il rinforzo dell'alta pressione torneranno stabilità e tempo sereno su gran parte del Paese. E le temperature risaliranno verso una nuova ondata di caldo africano, la seconda della stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ondata - caldo - africano - settimana

Meteo, sole e qualche pioggia in settimana. Ma a giugno arriva il caldo africano: le previsioni in Puglia - L'ultima settimana di maggio in Puglia si presenta con sole e qualche pioggia, preludio a un inizio di giugno decisamente estivo.

Ondata di caldo africano sulla Sardegna: le previsioni meteo per tutta la settimana https://ift.tt/Ji3Dna5 Vai su X

Negli ultimi giorni c’è stata una tregua dall’afoso caldo estivo grazie ad un’ondata di piogge e temporali che ha abbassato le temperature. Ma la situazione è destinata a cambiare settimana prossima a causa dell’anticiclone africano che non sembra voler abb Vai su Facebook

Meteo, dopo la tregua irrompe il caldo africano: quando e dove; Nuova ondata di caldo africano sull'Italia, attesi picchi fino a 38-40 gradi: le previsioni della settimana; Settimana bollente all’orizzonte con punte di 36 gradi: temporali giovedì sera.

Nuova ondata di caldo africano sull’Italia, attesi picchi fino a 38-40 gradi: le previsioni della settimana - Dopo la breve fase di instabilità che ha portato temporali anche intensi al Centro- Lo riporta fanpage.it

Inizia la lunga ondata di caldo africano, 35-38 gradi su tante città - 38°C su tante città Roma, domenica 22 giugno 2025 Dopo gli ultimi e forti temporali che hanno colpito parte delle nostre regioni, lo scenario meteorologico ... Da ansa.it