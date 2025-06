Nuova Jeep Renagade 2026 | arriva la seconda generazione?

La nuova Jeep Renegade 2026 si prepara a rivoluzionare il segmento con stile e innovazione, promettendo un design rinnovato e dimensioni più generose. Attesa tra il 2026 e il 2027, questa seconda generazione si farà notare sia in Europa che in Nord America. Ma quando sarà possibile vederla dal vivo? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e le novità di questa attesa rivisitazione.

La nuova generazione della Jeep Renegade è confermata ed è attesa tra il 2026 e il 2027, con alcune variazioni tra fonti diverse: Quando arriverà?. Jeep ha annunciato che la seconda serie debutterà entro il 2027, con arrivi in Europa e Nord America.. Alcuni bollettini prevedono un lancio già nel 2026, che potrebbe includere fasi di test e presentazione ufficiale.. Stile e dimensioni. La Renegade crescerà in lunghezza: da circa 4,15?m (versione coupé) fino a circa 4,30–4,40?m per la versione più pratica.. Il design sarà più moderno e spigoloso, con influenze stilistiche dalla Jeep Avenger e un omaggio alla jeepismo classico (sette feritoie, fari tondi rivisitati). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it