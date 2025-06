nuova emissione dei btp il 25 giugno i rendimenti attesi

Il 25 giugno si apre una nuova opportunità di investimento con l'emissione dei Btp Short Term e dei Btp€i a 5 anni, dopo il successo della recente emissione del Btp Italia. Con quasi 8,8 miliardi di euro raccolti, il mercato mostra grande fiducia nel debito pubblico italiano. Questi strumenti offriranno agli investitori nuove possibilità di diversificazione e rendimento, grazie a un meccanismo di collocamento trasparente e competitivo. Scopriamo insieme i dettagli di questa interessante emissione.

Dopo il successo dell'ultima emissione del Btp Italia, che ha registrato una raccolta di quasi 8,8 miliardi di euro, il ministero dell'Economia sta per rendere disponibili due nuovi prodotti finanziari per il debito pubblico italiano. Si tratta dei Btp Short Term e dei Btp€i a 5 anni. Entrambi i prodotti avranno come meccanismo di collocamento l'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno degli intervalli di emissione. L'importo minimo della sottoscrizione sarà di 1.000 euro e l'emissione comincerà il 25 giugno. Il nuovo Btp Short Term.