Nuoto Un’onda di talenti alla Swim Cup

La Swim Cup 2025 si è rivelata un vero trionfo di talento e passione, confermando il suo ruolo come appuntamento imperdibile nel panorama natatorio. Con un’atmosfera festosa, atleti di alto livello e condizioni meteorologiche favorevoli, questa manifestazione si sta consolidando come un importante volano per la crescita sportiva e turistica della nostra città. Un evento che, grazie alla dedizione di tutti, continuerà a portare avanti con entusiasmo.

"Un bilancio di questa edizione? Direi positivo. E' stata una festa, si sono visti nuotatori e nuotatrici di livello e anche il meteo è stato clemente. Una manifestazione che si è consolidata, che rappresenta a nostro avviso un vantaggio anche per la città ed il territorio in generale. E che continueremo a portare avanti". Parola di Alessandro Bartolozzi, presidente dell'Azzurra, il quale ha così tirato le somme dell'edizione 2025 della "Swim Cup" andata in archivio un paio di giorni fa ed organizzata come di consueto dal sodalizio pratese. Una rassegna di nuoto, giunta alla settima edizione, nata nell'immediato pre-Covid.

