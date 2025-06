Nuoto record d' iscritti ai Campionati italiani master | oltre 4.200 atleti in acqua

I Campionati italiani di nuoto master, in scena da martedì al 29 giugno allo Stadio del Nuoto di Riccione, registrano un record storico con oltre 4.200 atleti iscritti e più di 9.400 presenze gara. Un vero e proprio trionfo di passione e competizione che anima la città per sei giorni intensi di nuoto e amicizia. Si prevede che i numeri continueranno a crescere, consolidando Riccione come capitale italiana del nuoto master.

I Campionati italiani di nuoto master, in programma da martedì al 29 giugno allo Stadio del Nuoto di Riccione, battono quest’anno il record d'iscritti: 4.221 gli atleti in acqua, per un totale di 9.423 presenze gara. Si stimano oltre 10.000 presenze negli hotel di Riccione nei 6 giorni di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Nuoto, record d'iscritti ai Campionati italiani master: oltre 4.200 atleti in acqua

In questa notizia si parla di: nuoto - record - iscritti - campionati

Università per la formazione permanente, si chiude un anno record: 89 iscritti - Si conclude l’anno accademico 2024/2025 dell’Università per la Formazione Permanente di Ferrara (Utef) con un traguardo storico: 89 iscritti, un numero senza precedenti.

Nuoto paralimpico, successo ai campionati italiani giovani tra boom di iscritti e di risultati. Quasi 100 atleti in acqua per le gare e 36 società italiane rappresentate: stabiliti anche due record del mondo. Scopri di più https://bit.ly/45CkhnB #sport #SuperAbileIn Vai su X

Pavia Nuoto ha chiuso al quinto posto i campionati regionali di nuoto paralimpico disputati a Monza, dove Monica Boggioni ha stabilito un record italiano che è anche primato mondiale dei 50 rana, stabilendo la miglior prestazione del meeting Vai su Facebook

Campionati Italiani Master allo Stadio del Nuoto: da domani arrivano oltre 4.200 nuotatori, record d'iscrizioni; Riccione, allo Stadio del Nuovo via ai Campionati Italiani Master: 4221 atleti in gara; Campionati Master Herbalife 2025. Record di iscritti ed edizione memorabile.

Riccione, allo Stadio del Nuovo via ai Campionati Italiani Master: 4221 atleti in gara - Record di iscritti ai Campionati Italiani di Nuoto Master Herbalife 2025, in programma da domani al 29 giugno allo Stadio del Nuoto di Riccione. Come scrive chiamamicitta.it

Campionati Master Herbalife 2025. Record di iscritti ed edizione memorabile - I Campionati Italiani di Nuoto Master Herbalife 2025 si preannunciano come un’edizione da record: saranno infatti 4. Si legge su federnuoto.it