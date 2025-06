Nuoce ai conti pubblici e all' occupazione Il rapporto choc sull' immigrazione

Un rapporto choc sull’immigrazione scuote il dibattito pubblico: i numeri smentiscono le narrative ottimistiche, rivelando come l’immigrazione possa rappresentare un peso per i conti pubblici e l’occupazione. I dati parlano chiaro: invece di generare valore, l’immigrazione rischia di frenare la crescita economica. È arrivato il momento di rivedere le politiche e affrontare con concretezza questa realtà complessa e urgente.

