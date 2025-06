Nunziante parole al miele per il preparatore Chiavelli | Incontro che mi ha cambiato la vita

Un ringraziamento che nasce dal cuore, un riconoscimento a un mentore che ha trasformato la mia vita. Alessandro Nunziante dedica parole al miele al preparatore Chiavelli, un incontro che ha segnato un nuovo inizio e ispirato il suo percorso. In un mondo dove le occasioni sono rare, queste parole riflettono gratitudine e ammirazione profonde. Perché i legami autentici sono il vero motore del successo.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono parole di affetto sincero e di profonda gratitudine quelle scritte sui social da Alessandro Nunziante nei confronti di Antonio Chiavelli, preparatore dei portieri del Benevento in procinto di essere dirottato dalla prima squadra al settore giovanile. Dal canto suo, il classe 2007 potrebbe lasciare il Sannio e accasarsi ad una societĂ di serie A con Udinese, Juventus e non solo che hanno mostrato grande interesse per il talento foggiano. “ Ci sono incontri che ti cambiano la vita, il nostro Mister, è sicuramente uno di quelli. Sono arrivato a Benevento all’etĂ di tredici anni, ero un bambino, con il solo obbiettivo di diventare portiere e una montagna enorme da scalare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nunziante, parole al miele per il preparatore Chiavelli: “Incontro che mi ha cambiato la vita”

