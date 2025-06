Nunez strizza l' occhio al Napoli ma serve l' intesa tra i club

Darwin Nunez sogna il Napoli, e il Napoli desidera Nunez: una coppia che fa battere il cuore dei tifosi partenopei. Tuttavia, tra sogni e realtà , si apre una sfida diplomatica con il Liverpool, che potrebbe complicare l’affare. La strada verso il calciomercato è ancora lunga, ma il desiderio di vedere Nunez in azzurro resta vivo. Ora, tutto dipende dall’intesa tra i club, un passo fondamentale per rendere possibile questa ambizione.

Napoli, 23 giugno 2025 – Darwin Nunez vuole il Napoli, il Napoli vuole Darwin Nunez, ma di mezzo c'è il Liverpool. Secondo quando riportato da Fabrizio Romano, c'è un'intesa di massima tra il giocatore e il club partenopeo, alla ricerca dei profili adatti per rinforzare il reparto offensivo, ma ora servirĂ trovare la formula giusta per convincere il Liverpool a privarsi dell'attaccante uruguaiano, e non sarĂ per niente facile. Il classe 1999 si è trasferito dal Benfica ai reds nell'estate del 2022 per una cifra altissima di 100 milioni di euro, 75 di parte fissa e 25 di bonus. In tre stagioni, però, l'attaccante non è riuscito ad esprimersi al meglio e col tempo è scivolato indietro nelle gerarchie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net